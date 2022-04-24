لأول مرة في التاريخ.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار في 2021

كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الحجم الإجمالي للإنفاق العسكري لدول العالم بلغ 2.113 تريليون دولار في 2021 وهو أكبر إنفاق في التاريخ حيث لم يتجاوز التريليوني دولار من قبل.

والدول الخمس التي لديها أكبر ميزانيات عسكرية هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا تحتل 62٪ من الإنفاق العالمي.

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وكان عام 2021 هو العام السابع على التوالي في النمو المستمر للإنفاق العسكري.

وأكد دييغو لوبيز دا سيلفا الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة أنه حتى في خضم التداعيات الاقتصادية لوباء "كورونا"، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

الإنفاق الروسي والأمريكي

وحسب المعهد فقد زادت روسيا من إنفاقها العسكري في عام 2021 بنسبة 2.9٪ إلى 65.9 مليار دولار، وكان هذا العام الثالث على التوالي من النمو، وبلغ الإنفاق العسكري لروسيا عام 2021 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت لوسي بيرو سودرو مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: "ساعدت العائدات الكثيرة من النفط والغاز روسيا على زيادة الإنفاق العسكري في عام 2021. وخلال الفترة 2016-2019، تراجعت على خلفية انخفاض أسعار الطاقة إلى جنب مع العقوبات ردا على ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014".

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وانخفض الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 1.4٪ مقارنة بعام 2020 وبلغ 801 مليار دولار، وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفض في عام 2021 من 3.7٪ إلى 3.5٪.

ويشير التقرير إلى أنه منذ 2012 حتى 2021، زاد الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير العسكري بنسبة 24٪، بينما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4٪. وفي العام الماضي، لوحظ الانخفاض في كلا الاتجاهين.

الدول الأخرى

أدى تعزيز دفاعات أوكرانيا بعد عودة شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014 إلى زيادة الإنفاق العسكري بشكل عام خلال تلك الفترة بنسبة 72٪.

وفي عام 2021، انخفض إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال تمثل 3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إنفاق الصين في عام 2021 ما قيمته 293 مليار دولار، بزيادة 4.7٪ عن عام 2020 وهذه هي السنة الـ27 على التوالي التي تزيد فيها الإنفاق العسكري.

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وفي العام الماضي، زادت الميزانية العسكرية الإيرانية لأول مرة منذ أربع سنوات وبلغت 24.6 مليار دولار.

واحتلت الهند، بإنفاق 76.6 مليار دولار، المرتبة الثالثة عالميا في عام 2021 وهذا يزيد بنسبة 0.9٪ عن عام 2020، ويزيد بنسبة 33٪ عن عام 2012.

ألمانيا، ثالث أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية، أنفقت 56 مليار دولار على طائراتها في عام 2021، ما يعادل 1.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

المصدر: تاس