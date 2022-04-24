عقب قطع الكهرباء عن منزله.. تصريحات جديدة لزعيم المعارضة التركية

أكد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو أنه سيتضامن مع غير القادرين على سداد فواتير الكهرباء بعد ارتفاع تكلفتها، عقب قطع السلطات التيار عن منزله.

وصرح رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كيليجدار أوغلو مطلع العام الجاري، أنه "لن يسدد فواتير الكهرباء احتجاجا على الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة".

وقال لدى زيارته لأسر عاجزة عن سداد فواتير الكهرباء في بلدة ماماك بأنقرة: "كنا قبل قليل رفقة عائلة قطعت عنها الكهرباء منذ فترة طويلة.. أن عجز أسرة عن سداد فاتورة الكهرباء في هذا البلد يعني وجود مشكلة فعلية، فلا أحد يستمتع بإعلان عجزه عن سداد فواتيره.. إما ستشتري الطعام أو ستدفع فواتير الكهرباء، فدخلها محدود للغاية".

وأشار إلى أن "المواطن بات يفاضل بين المأكل وسداد فواتير الكهرباء وهو ما يعكس المأساة العميقة التي تعاني منها تركيا".

وأضاف: "لابد من تغيير العالم وتغيير تركيا.. نحن بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى التعايش والسكينة، فهذا دين في رقبتنا تجاه شبابنا.. نريد إقامة تركيا أفضل لأجلهم، وعلى جميع السياسيين أداء مسؤولياتهم تجاه الشباب ولا يمكن لأحد أن يتهرب من مسؤولية كهذه".

وتابع: "سنحقق هذا التغيير، فنحن مؤتمنون على بعضنا البعض. إن قطعتم الكهرباء عن الأفراد وحكمتم عليهم بالعيش في الظلام في ظل مواصلتكم ضخ المليارات لعصابة الخمسة المهيمنة على الاقتصاد فهذا يعني أننا نواجه مشكلة.. مهمة الدولة ألا تقطع الكهرباء عن المواطن".

ووفقا لنتائج استطلاع جديد أعدته مؤسسة "متروبول"، فإن الأتراك "غير القادرين على دفع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي الخاصة بهم سجلوا نسبة 18.6%، مما يمثل زيادة بنسبة 4.2% عن الشهر الماضي".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن رسوم الكهرباء المنزلية والغاز الطبيعي في تركيا ارتفعت في يناير الماضي بنسبة تصل إلى 130% لبعض الأسر، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية.

المصدر: "زمان" التركية