أنطونوف يهنئ قدامى المحاربين بذكرى يوم إلبه ويدعو لاستلهام تجربتهم لتجاوز الخلافات

هنأ السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف المحاربين القدامى الأمريكيين في ذكرى يوم إلبه، وحث على استلهام تجربتهم في تجاوز الخلافات في تلك السنوات، لمواجهة المشاكل المشتركة.

واجتمعت القوات السوفيتية والأمريكية بعد هزيمة ألمانيا النازية على ضفاف نهر إلبه في 25 أبريل 1945 ويعتبر هذا الحدث أعلى نقطة في علاقات التحالف بين الدول المناهضة لهتلر.

وقال أنطونوف: "يوم إلبه هو رمز حي للأخوة العسكرية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان قاتلتا كتفا لكتف ضد عدو مشترك. ولا تزال ذكرى هذا الحدث حية حتى يومنا هذا. في ظروف أعمق أزمة في العلاقات الروسية الأمريكية، يمكننا ويجب علينا أن نرجع إلى تجربة أولئك الذين لديهم الحكمة والشجاعة للتغلب على الخلافات من أجل حل المشاكل المشتركة. في العالم الحديث، تراكمت العديد من المشاكل التي يصعب حلها بدون تعاون موسكو وواشنطن".

وأضاف: "سنشيد دائما بشجاعة رفاقنا في السلاح. وسنحترم ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في الكفاح ضد أفظع شر في القرن العشرين. ساعدت الإمدادات من الولايات المتحدة ودول أخرى الجيش الأحمر على جعل انتصارنا المشترك أقرب. أهنئ بحرارة جميع المحاربين القدامى في يوم إلبه، وأتمنى لهم الصحة والرفاهية وسماء آمنة فوق رؤوسهم".

وفي وقت سابق، كشف أنطونوف عن إلغاء السلطات الأمريكية للحفل الرسمي الذي يقام سنويا عند نصب "روح إلبه" التذكاري في مقبرة أرلينغتون بالقرب من واشنطن، بمشاركة دبلوماسيين روس وزملائهم من دول رابطة الدول المستقلة وقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية ومسؤولين أمريكيين.

المصدر: نوفوستي