 
مباشر

أرمينيا تعترف بوجود جنديها المفقود في أذربيجان

أخبار العالم

أرمينيا تعترف بوجود جنديها المفقود في أذربيجان
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svps

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأحد أن الجندي الذي انقطع الاتصال به في وقت سابق موجود في أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع: "في 23 أبريل، انقطع الاتصال بالجندي أرتور مارتيروسوف. وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالاشتراك مع ممثلي القوات المسلحة الأذرية من خلال وساطة الجانب الروسي. واتضح أن مارتيروسوف عبر الحدود في نفس اليوم، في ظروف لم يتم تحديدها بعد، وهو الآن في الجانب الأذربيجاني".

وأكدت الوزارة أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجندي. وأمر وزير الدفاع بالتحقيق في ظروف الحادثة.

وأعلنت السلطات الأذرية في وقت سابق اعتقال عسكري أرمني حاول التسلل للأراضي الأذربيجانية يوم أمس.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا