أرمينيا تعترف بوجود جنديها المفقود في أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأحد أن الجندي الذي انقطع الاتصال به في وقت سابق موجود في أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع: "في 23 أبريل، انقطع الاتصال بالجندي أرتور مارتيروسوف. وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالاشتراك مع ممثلي القوات المسلحة الأذرية من خلال وساطة الجانب الروسي. واتضح أن مارتيروسوف عبر الحدود في نفس اليوم، في ظروف لم يتم تحديدها بعد، وهو الآن في الجانب الأذربيجاني".

وأكدت الوزارة أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجندي. وأمر وزير الدفاع بالتحقيق في ظروف الحادثة.

وأعلنت السلطات الأذرية في وقت سابق اعتقال عسكري أرمني حاول التسلل للأراضي الأذربيجانية يوم أمس.

المصدر: تاس