فرنسا.. متظاهرون يقطعون الطريق وسط مدينة رين احتجاجا على نتائج الانتخابات

أفادت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية بأن متظاهرين قطعوا الطريق وسط مدينة رين بالمتاريس بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، التي تشير إلى فوز إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

ودعا اليساريون المتطرفون إلى هذه التظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت سلطات المحافظة يوم الجمعة حظر التظاهرات.

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وأشارت "فرانس بلو" إن أن عدد المشاركين في التظاهرة بلغ حوالي 250 شخصا.

وتظهر الصور التي نشرتها الإذاعة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال النار في حاويات القمامة لقطع الطريق، واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، كما تظهر اعتقال أحد المتظاهرين.

المصدر: "نوفوستي"