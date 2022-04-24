بعد الخصم من راتبه لتأخره 60 ثانية.. سائق قطار ياباني يحصل على تعويض قيمته 43 سنتا

حصل سائق قطار في اليابان على تعويض قيمته 43 سنتا تعويضا له بعد خصم نسبة من راتبه عن تأخير لمدة دقيقة واحدة في عام 2020.

وجاء ذلك بعد أن أمرت محكمة أوكاياما الجزئية شركة West Japan Railway Co يوم الثلاثاء الماضي بدفع تعويضات لسائق القطار الذي طالب بتعويض قدره 2.2 مليون ين ياباني (17234 دولارا) عن الاضطراب العاطفي الذي تسبب به الخصم من راتبه في 2021.

ففي يونيو 2020 ورد أن سائق القطار انتظر قطارا فارغا عند المنصة الخاطئة، مما تسبب في تأخير لمدة دقيقتين، ثم قامت شركة West Japan Railway Co بخصم 85 ينا (حوالي 67 سنتا) من راتب السائق.

ومع ذلك، خفضت الشركة المدة إلى دقيقة واحدة بعد أن شارك مكتب تفتيش معايير العمل في أوكاياما وخصمت 43 سنتا بدلا من ذلك.

وبحسب موقع "فورلس" حاول سائق القطار بعد ذلك رفع دعوى قضائية ضد شركة سكك حديد غرب اليابان في مارس 2021، لكنه لم ينجح.

وتوفي السائق متأثرا بمرض في وقت سابق من هذا العام وكان في الخمسينات من عمره.

جدير بالذكر أن قطارات اليابان لا تتأخر أبدا عن الجدول الزمني، وأن الالتزام بالمواعيد يتم التعامل معه على أنه حق من حقوق الإنسان.

المصدر: موقع "فورلس"