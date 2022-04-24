كييف تكشف عن محادثات مع الغرب للاستحواذ على الأصول الروسية المجمدة

قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، إن السلطات الأوكرانية تتفاوض مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حول استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأوضح شميغال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أن "الهدف هو إيجاد حل بشأن كيفية استخدام هذه الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا".

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق أن الجانب الروسي يعتبر تجميد أصوله في الخارج سرقة، مشيرا إلى أن الغرب جمد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.

وفي مارس الماضي، قال النائب الأول لوزير الاقتصاد الأوكراني دينيس كودين، إن كييف مع شركاء غربيين، تعمل على تطوير آلية لمصادرة الأموال الروسية المجمدة.

المصدر: RT