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سيناتور روسي: الانتخابات الفرنسية كشفت امتعاض الفرنسيين من سياسات الاتحاد الأوروبي والناتو

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سيناتور روسي: الانتخابات الفرنسية كشفت امتعاض الفرنسيين من سياسات الاتحاد الأوروبي والناتو
Sputnik
السناتور الروسي فلاديمير جباروف
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اعتبر السيناتور الروسي فلاديمير جباروف أن نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كشفت عن امتعاض الفرنسيين من سياسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" يوم الأحد عن جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، أن فوز الرئيس الحالي لفرنسا إيمانويل ماكرون كان متوقعا، لكن جزءا كبيرا من الفرنسيين لا يتفقون مع سياسات الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

وكشفت نتائج الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن تقدم ماكرون بنسبة 57,6% من الأصوات، بحسب بيانات الاستطلاع التي قدمتها قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية، فيما حصلت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان على 42,4% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي

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