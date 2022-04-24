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وسائل إعلام: الشرطة الفرنسية تعتقل مجموعة من المتظاهرين في مركز اقتراع في تولوز

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وسائل إعلام: الشرطة الفرنسية تعتقل مجموعة من المتظاهرين في مركز اقتراع في تولوز
Globallookpress
الانتخابات الفرنسية
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة اعتقلت مجموعة من المتظاهرين اقتحمت مركز اقتراع في تولوز بجنوب فرنسا، حيث كان يجري التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

واعتقلت الشرطة 8 من المتظاهرين الذين اقتحموا مدرسة "غراند بانزون" ورفعوا لافتات في قاعات الاقتراع كتب عليها "لا لماكرون ولا للوبان" وعبارات أخرى مماثلة.

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وقال رئيس لجنة الانتخابات يوهان نجانجا: "طلبت من المتظاهرين مغادرة المبنى".

وأشار إلى أنهم "تدخلوا في التصويت وبالتالي خرقوا القانون".

المصدر: "تاس"

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