وسائل إعلام: الشرطة الفرنسية تعتقل مجموعة من المتظاهرين في مركز اقتراع في تولوز
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة اعتقلت مجموعة من المتظاهرين اقتحمت مركز اقتراع في تولوز بجنوب فرنسا، حيث كان يجري التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
واعتقلت الشرطة 8 من المتظاهرين الذين اقتحموا مدرسة "غراند بانزون" ورفعوا لافتات في قاعات الاقتراع كتب عليها "لا لماكرون ولا للوبان" وعبارات أخرى مماثلة.
وقال رئيس لجنة الانتخابات يوهان نجانجا: "طلبت من المتظاهرين مغادرة المبنى".
وأشار إلى أنهم "تدخلوا في التصويت وبالتالي خرقوا القانون".
المصدر: "تاس"