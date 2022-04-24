وسائل إعلام: الشرطة الفرنسية تعتقل مجموعة من المتظاهرين في مركز اقتراع في تولوز

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة اعتقلت مجموعة من المتظاهرين اقتحمت مركز اقتراع في تولوز بجنوب فرنسا، حيث كان يجري التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

واعتقلت الشرطة 8 من المتظاهرين الذين اقتحموا مدرسة "غراند بانزون" ورفعوا لافتات في قاعات الاقتراع كتب عليها "لا لماكرون ولا للوبان" وعبارات أخرى مماثلة.

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وقال رئيس لجنة الانتخابات يوهان نجانجا: "طلبت من المتظاهرين مغادرة المبنى".

وأشار إلى أنهم "تدخلوا في التصويت وبالتالي خرقوا القانون".

المصدر: "تاس"