بينيت: بايدن لن يسمح بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حريص على أمن إسرائيل ولن يسمح برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لدى واشنطن.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان أن " بينيت هنأ الرئيس بايدن بمناسبة عيد الفصح وأطلعه على الجهود الرامية لوقف العنف والتحريض في القدس".

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وأشار إلى أن بينيت بحث مع بادين الملف الإيراني "وخصوصا المطلب الإيراني بشطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية".

وأكد البيان نقلا عن بينيت قوله: "أنا على يقين من أن الرئيس بايدن الذي نعتبره صديقا حقيقيا لإسرائيل، وهو حريص على أمن إسرائيل، لن يسمح برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".

وأضاف البيان أن "إسرائيل أوضحت موقفها من هذه المسألة، والذي يفيد بكون الحرس الثوري الإيراني أكبر تنظيم إرهابي في العالم".

وأكد البيان أن "الرئيس بادين لبى دعوة رئيس الحكومة وأخبره أنه ينوي زيارة إسرائيل في الأشهر القليلة المقبلة".

ومن ناحيته أعلن البيت الأبيض أن "بايدن سيزور إسرائيل في الأشهر المقبلة تلبية لدعوة من رئيس حكومتها".

المصدر: عرب48