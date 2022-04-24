وسائل إعلام فرنسية: إيمانويل ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان.

وقالت وسائل الإعلام أن ماكرون حصل على 58.2% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبان على 41.8٪.

وذكرت أن تلك النتائج جاءت وفقا تقديرات أجراها معهد إبسوس سوبرا.

🔴 Emmanuel Macron réélu président de la République avec 58,2% des voix, selon les premières estimations https://t.co/TlssRofAlzpic.twitter.com/R9IUbHMBCN — Le Monde (@lemondefr) April 24, 2022

وبعد فشلها في دخول الإليزيه، قالت مارين لوبان من بافيلون دي أرمينونفيل في الدائرة السادسة عشرة من باريس: "كان يمكن أن تهب رياح الحرية العظيمة فوق البلاد. مصير صناديق الاقتراع قرر خلاف ذلك".

وأضافت "الأفكار التي نمثلها وصلت إلى ذروتها.. النتيجة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا.. الملايين من مواطنينا اختاروا التجمع الوطني والتغيير".

وأكدت لوبان في كلمتها أنها ستواصل التزاماتها تجاه فرنسا والشعب الفرنسي.

وأصبح ماكرون بعد فوزه في الانتخابات أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 وأول رئيس يُعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962.

La joie au Champ de Mars à l’annonce des résultats. Emmanuel Macron réélu pour un second mandat, avec 58,2%. pic.twitter.com/FaVAMSfdeM — Maxime Cliet Ruzza (@MaaximeCR) April 24, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام فرنسية