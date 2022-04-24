 
مباشر

وزير الداخلية الباكستاني يطالب رئيس البلاد بـ"التحرر من عبودية" عمران خان

أخبار العالم

وزير الداخلية الباكستاني يطالب رئيس البلاد بـ
Globallookpress
الرئيس الباكستاني عارف علوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svob

طالب وزير الداخلية الباكستاني رنا سناء الله رئيس البلاد عارف علوي بـ"التحرر من عبودية" رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وجاءت انتقادات سناء الله على خلفية تأخر حاكم إقليم البنجاب في أداء القسم لعلوي، قائلا إن "علوي ملزم بموجب الدستور بأداء واجبه كرئيس بدلا من التصرف بناء على إملاءات خان".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يحدد السعودية وجهة زيارته الخارجية الأولى
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يحدد السعودية وجهة زيارته الخارجية الأولى

كما طالب رئيس الجمهورية بالتوقف عن التذرع بالمرض وأداء بواجباته أو الاستقالة من منصبه.

وقال إنه على الرئيس أن ينهض بمسؤولياته الدستورية ويعتق نفسه من "العبودية" لعمران خان .

وشدد على أن "البلاد ستدار وفق الدستور وليس حسب أهواء السيد خان".

 

المصدر: the hindu

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا