وزير الداخلية الباكستاني يطالب رئيس البلاد بـ"التحرر من عبودية" عمران خان

طالب وزير الداخلية الباكستاني رنا سناء الله رئيس البلاد عارف علوي بـ"التحرر من عبودية" رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وجاءت انتقادات سناء الله على خلفية تأخر حاكم إقليم البنجاب في أداء القسم لعلوي، قائلا إن "علوي ملزم بموجب الدستور بأداء واجبه كرئيس بدلا من التصرف بناء على إملاءات خان".

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كما طالب رئيس الجمهورية بالتوقف عن التذرع بالمرض وأداء بواجباته أو الاستقالة من منصبه.

وقال إنه على الرئيس أن ينهض بمسؤولياته الدستورية ويعتق نفسه من "العبودية" لعمران خان .

وشدد على أن "البلاد ستدار وفق الدستور وليس حسب أهواء السيد خان".

المصدر: the hindu