وسائل إعلام: سويسرا تمنع ألمانيا من تصدير ذخيرة إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام سويسرية بأن حكومة بيرن لم تسمح لألمانيا بتصدير ذخيرة اقتنتها منها إلى أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وأوضحت صحيفة SonntagsZeitung في تقرير نشرته أمس السبت أن هذه القضية تخص الذخيرة التي تقتنيها برلين من بيرن لمدرعات "ماردر" الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا تأكيده أن السلطات الألمانية وجهت إلى بيرن استفسارين كي تسمح لها بإعادة تصدير تلك الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن السلطات السويسرية رفضت.

وأشارت حكومة بيرن، وفقا للمسؤول، في ردها على طلب برلين، إلى الوضع الحيادي الذي تتمتع به سويسرا، مؤكدة أن رفضها يأتي امتثالا لـ"قانون المواد العسكرية" الساري في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن تقديم شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج الأسلحة طلبا إلى حكومة برلين للسماح لها ببيع 100 مدرعة من طراز "ماردر" إلى الحكومة الأوكرانية.

ويأتي ذلك على خلفية جدل وسط الأوساط السياسية والاجتماعية في ألمانيا بخصوص هذه المسألة الحساسة.

المصدر: "نوفوستي" + SonntagsZeitung