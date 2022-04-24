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فرنسا.. نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 26.41% حتى منتصف اليوم

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فرنسا.. نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 26.41% حتى منتصف اليوم
Globallookpress
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بلغت نسبة المشاركة بالدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41 % حتى منتصف الأحد أي أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية لسباق الرئاسة عام 2017 عند 28.23%.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن المشاركة تخطت نسبة 25.5% المسجلة منتصف اليوم، حيث أجريت الدورة الأولى في 10 أبريل، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبن إلى الدورة الثانية، والتي أظهرت استطلاعات عدة أنها قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت.

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وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم الأحد ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان.

وكشف آخر استطلاعات للرأي أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في العام 2017، بفارق أقل من الذي سجل قبل خمس سنوات عندما حصل على 66 بالمئة من الأصوات، لكن قد يكون لنسبة الامتناع تأثير كبير.

ويخشى كل من المعسكرين امتناع ناخبيه عن التصويت لا سيما في هذه الفترة من العطلات المدرسية الربيعية في جميع أنحاء البلاد. 

المصدر: أ ف ب

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