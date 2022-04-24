اليابان تؤكد مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء غرق قارب سياحي قبالة هوكايدو

أكد خفر السواحل الياباني أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حادث غرق قارب سياحي كان على متنه 26 شخصا قبالة جزيرة هوكايدو شمال البلاد يوم أمس السبت.

وذكر خفر السواحل اليوم الأحد، وفقا لوكالة "كيودو"، أن جثث تسعة من هؤلاء الضحايا عثر عليها في المياه وعلى الصخور الساحلية على مسافة تصل 10 كلم عن المكان الذي أصدر منه القارب "كادزو 1" بعد ظهر يوم أمس أول نداء استغاثة، قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن بين هؤلاء الضحايا سبعة رجال وثلاث نساء، فيما لا يزال الغموض يلف مصير طفلين كانا على متن القارب المنكوب.

وفقد الاتصال مع القارب عقب إبلاغ طاقمه بأنه يميل بمقدار 30 درجة، وذلك بعد نحو ساعتين من إصداره نداء الاستغاثة الأول.

وأطلقت السلطات اليابانية عملية بحث وإنقاذ بمشاركة مروحيات وقوارب، وذلك وسط سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر.

وانضمت إلى البحث عن المفقودين صباح اليوم قوارب صيد وسفن سياحية أخرى، لكنها اضطرت إلى العودة للموانئ بعد بضع ساعات بسبب الرياح القوية.

وتبلغ درجات حرارة المياه في المنطقة 2-3 درجات فقط.

المصدر: "كيودو" + The Japan Times