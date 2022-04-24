 
مباشر

العمل على إنشاء متنزهات غابوية ومشاريع خضراء على الحدود الإيرانية العراقية

أخبار العالم

العمل على إنشاء متنزهات غابوية ومشاريع خضراء على الحدود الإيرانية العراقية
AP
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svlg

أعلنت منظمة الموارد الطبيعية وإدارة المياه في إيران عن التخطيط لإنشاء متنزهات غابوية ومشاريع خضراء على الحدود الإيرانية العراقية للحد من العواصف الرملية والترابية.

إقرأ المزيد
إيران.. تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحارس الغابات المدان بالقتل
إيران.. تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحارس الغابات المدان بالقتل

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المنظمة، مسعود منصور، قائلا: "جزء من المشروع سيكون في الأراضي الإيرانية بمساحة 15 ألف هكتار".

وأضاف منصور: "الجزء الآخر سيكون في الأراضي العراقية بنفس المساحة ويبلغ طوله في الجانب العراقي 82 كيلومترا، على طريق المشاة للمسيرة الأربعينية"، مشيرا إلى أن إنشاء المشاريع على جدول أعمال الطرفين، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي.

المصدر: "إيسنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا