"اليونيسيف": مقتل أكثر من 50 طفلا في أفغانستان خلال أسبوع

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن سلسلة الهجمات والمخالفات الحقوقية التي شهدتها أفغانستان خلال الأسبوع الأخير أودت بأرواح أكثر من 50 طفلا.

وذكر المدير الإقليمي لليونيسف في جنوب آسيا، جورج لاريا-أدجي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "خلال أسبوع واحد فقط فقد أكثر من 50 طفلة وطفلا أرواحهم جراء سلسلة مخالفات مشينة صارخة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وبينما يتواصل العمل على التأكد من التقارير الواردة، نتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة".

In one week alone, more than 50 girls and boys have lost their lives in a series of heinous grave rights violations in Afghanistan. As reports are verified, we expect these figures to rise further. — George Laryea-Adjei (@G_LaryeaAdjei) April 24, 2022

وأشار لاريا-أدجي خصوصا إلى أن أربعة أطفال قتلوا وأصيب العديد بـ"جروح مريعة" جراء الانفجار الذي دوى الجمعة في مسجد مولوي سكندر بمنطقة إمام صاحب في ولاية قندوز شرق البلاد، (وتبناه تنظيم "داعش").

وقدم المسؤول الأممي التعازي نيابة عن "اليونيسيف" إلى عوائل ضحايا الهجمات الأخيرة في أفغانستان، مشددا على ضرورة "وقف العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله فورا".

وكان 47 مدنيا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، قد قتلوا ليلة 15 على 16 أبريل الجاري جراء غارات اتهمت الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" الجيش الباكستاني بشنها على ولايتي كنر وخوست جنوب شرق البلاد.

المصدر: RT