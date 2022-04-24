الجيش الروسي يسلم أكثر من 160 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة خاركوف بينهم كعك عيد الفصح

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين الروس وبمناسبة حلول عيد الفصح، وزعوا أكثر من 160 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان كوبيانسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "قام العسكريون الروس، خلال العملية العسكرية، بتوزيع مساعدات إنسانية، بما في ذلك كعك عيد الفصح، على سكان مدينتي كوبيانسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف".

وذكرت الوزارة، أن الشرطة العسكرية الروسية، رافقت قافلة الشاحنات التي نقلت هذه المساعدات الإنسانية التي بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 160 طنا.

وضمن الفعالية، وزع الجيش الروسي، أكثر من 60 طنا من المنتجات الغذائية في مدينة كوبيانسك، بما في ذلك 2000 قطعة من كعك عيد الفصح والبيض المكرس للكنائس المحلية وأبرشياتها. وشملت قائمة البضائع المسلمة كذلك، الحبوب والسكر والحليب المكثف.

Российские военные доставили к Пасхе более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую областьhttps://t.co/MWel7lWwgSpic.twitter.com/EgXypkSemQ — РИА Новости (@rianru) April 24, 2022

ويجري العمل حاليا في المدينة، لإعادة تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك خطوط نقل تعمل الطاقة، ويتم جلب المياه للسكان في خزانات.

وتم تسليم أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى مدينة إيزيوم. بما في ذلك اللحوم المعلبة والحبوب والدقيق ومنتجات النظافة الشخصية وحفاظات الأطفال والحلويات ومياه الشرب والأدوات المكتبية.

المصدر: نوفوستي