ارتفاع عدد الناجين من حادث الباخرة السياحية بشمال اليابان

قالت وكالة "كيودو"، إنه تم العثور على تسعة أشخاص بالقرب من مكان اختفاء السفينة السياحية KAZU 1 قبالة سواحل هوكايدو في شمال اليابان.

في وقت سابق، وردت أنباء عن اكتشاف سبعة أشخاص، كانوا فاقدي الوعي.

بعد ظهر يوم السبت، أرسلت سفينة KAZU 1 إشارة استغاثة وذكرت أنها تغرق، وبعد ذلك انقطع الاتصال بالسفينة. كان على متن السفينة 24 راكبا، بما في ذلك طفلان، بالإضافة إلى القبطان ومساعده.

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ويشارك خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، في عملية البحث في مكان الحادث.

من جانبه، قطع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رحلة عمل إلى جنوب غرب البلاد، وعاد على وجه السرعة إلى طوكيو لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بالحادث.

المصدر: تاس