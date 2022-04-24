لحظة بلحظة.. اليوم الـ60 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تخوض القوات الروسية لليوم الـ60 عمليتها الخاصة في أوكرانيا، والتي تمكنت خلالها من تدمير جزء كبير من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير معظم أراضي دونباس.

ميدانيا

.......................................................

ردود الفعل