رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يتخلى عن الإقامة في "البيت الأزرق" بانتظار المقر الجديد

توقع مسؤولون أن يتنقل الرئيس المنتخب يون سيوك-يول يوميا من منزله الخاص إلى المكتب الرئاسي وسط سيئول لنحو شهر تقريبا بعد تنصيبه لحين الانتهاء من تجديد مقر إقامته الرسمي.

وقرر يون إعادة تصميم ما هو الآن مقر إقامة وزير الخارجية ليصبح مقر إقامته الرسمي تماشيا مع خطته لنقل المكتب والمقر الرئاسيين خارج البيت الأزرق في محاولة للتواصل بشكل أفضل مع الشعب.

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وستبدأ أعمال تجديد مقر إقامة وزير الخارجية في هانام-دونغ بالتزامن مع حفل تنصيب يون في العاشر من مايو، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي شهر، ويخطط يون للتوجه يوميا من منزله الخاص في حي سوتشو في جنوب سيئول، إلى مكتبه الجديد، وفقا لما صرح به مسؤولو الفريق.

وقد تؤدي تنقلات يون اليومية إلى تفاقم الازدحام المروري بسبب غلق الطرق تحضرا لموكبه.

وكان المقر الرسمي لرئيس أركان الجيش يعتبر في الأصل مرشحا بارزا لمقر إقامة يون، لكن مقر إقامة وزير الخارجية ظهر كخيار أفضل لأن منزل قائد الجيش، الذي بني في منتصف السبعينيات، يتطلب إعادة تصميم واسعة النطاق.

المصدر: يونهاب