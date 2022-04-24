علييف يؤكد استعداده لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استعداده لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا.

وورد في بيان عن الرئاسة الأذربيجانية: "رئيس البلاد قال إنه تم تشكيل مجموعات عمل معنية بتحديد وترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإعداد معاهدة للسلام بين البلدين، مشددا على الاستعداد للمفاوضات بصيغة باكو-يريفان"

وشكر علييف ميشيل على دعمه واهتمامه في تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي بدوره أنه "سيواصل جهوده لتطبيع العلاقات بين البلدين وإحلال سلام دائم في جنوب القوقاز".

المصدر: تاس