رئيس حزب تركي: أردوغان سبب انفجار أزمة الصرف في تركيا

ألقى رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي علي باباجان باللوم على الرئيس رجب طيب أردوغان في المشاكل الاقتصادية في البلاد، معتبرا أنه سبب انفجار أزمة الصرف.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية لحزبه في بلدة فيرانشهير في ولاية شانلي أورفا، قال باباجان "فجر أردوغان سعر الصرف، وزاد كل شيء من الألف إلى الياء، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن البلاد من السيطرة على شيء".

وأضاف: "منذ أن قرر الرئيس أردوغان في سبتمبر الماضي خفض سعر الفائدة، تراجعت قيمة الليرة بشكل كبير".

وتابع: "هناك علم يسمى الاقتصاد، لكن لا يوجد أشخاص مناسبون بجانبه بل أناس مرفهون لا يأتون إلى هنا مثلما نفعل، يصطحبون الكثير من السيارات السوداء معهم عندما يأتون.. لا يمكنك لمسهم ولا يمكنك الوصول إليهم".

وأشار إلى أن أردوغان "أعلن عن مشروع جديد لإنقاذ الاقتصاد وهو الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، ولكن ذلك اضطر الحكومة لدفع 80 مليار دولار فوائد للمودعين في 3 أشهر، فهل هذه عدالة؟ هل نعيش في دولة مرفهة؟".

واعتبر أن أردوغان "بات لا يعرف أي شيء عن شعبه، فهو انتقل من حي كاتشيروان المزدحم إلى القصر الرئاسي الفخم في العاصمة أنقرة، حيث لا يوجد لديه جيران".

المصدر: "زمان"