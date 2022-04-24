رئيس قبرص يدعو في خطاب بمناسبة عيد الفصح إلى توحيد الجزيرة

دعا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في خطاب متلفز بمناسبة عيد الفصح إلى توحيد الجزيرة.

وقال أناستاسياديس: "أخاطب أبناء وطننا القبارصة الأتراك الليلة. هذا الوطن لكم ولنا. لقد أُريقت الدماء من أجل هذا الوطن، عانينا من أجل هذا الوطن، بكينا، أحيانا معا وأحيانا على حدة. كان الألم دائما هو نفس الشيء بالنسبة للجميع. وهذا الألم هو الذي يحدد مدى تشابه الأشخاص ومساواتاهم. كيف أن الاحترام المتبادل لحقوق الجميع هو الأساس الوحيد للتعايش والخلق المشترك من أجل الرخاء والسلام الدائمين".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لأن يسمح لنا حبنا لوطننا المشترك بتصحيح الظلم المفروض علينا من خلال تقسيم (الجزيرة). سيستفيد المجتمعان، وكذلك جميع المشاركين في مشكلة قبرص إذا تخلينا عن الاهداف غير القابلة للتحقيق، سنعمل بوعي وسنعمل بصدق على بناء دولة لن تتخلف عن مبادئ وقيم الدول الاخرى في الاتحاد الأوروبي".

وقال: "بالنيابة عن الجانب القبرصي اليوناني، أكرر استعدادنا للعمل بحزم لتحقيق السلام الدائم والازدهار الدائم للجميع".

المصدر: نوفوستي