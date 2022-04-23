وزير الخارجية التركي: اليونان تسعى لحمل تركيا على الانضمام للعقوبات ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن اليونان تثير قضية عدم انضمام تركيا للعقوبات ضد روسيا في اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وأنقرة تعرف السبب وراء هذه الإجراءات.

وقال تشاووش أوغلو إن اليونان والجانب القبرصي اليوناني فقط يثيران مسألة انضمام تركيا إلى العقوبات ضد روسيا في اجتماعات الاتحاد الأوروبي والسبب معروف وهو أن السياح لن يذهبوا إلى هناك، وسيذهبون إلى تركيا.

ودعا وزير الخارجية التركي في وقت سابق إلى عدم انتظار انضمام تركيا إلى الدول التي تفرض عقوبات على روسيا، "لأن أنقرة تلعب دور الوسيط بين موسكو وكييف".

المصدر: نوفوستي