زيلينسكي: نحضّر الرد على اقتراح موسكو للتسوية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعمل على تحضير ردها على اقتراح أرسلته موسكو للتسوية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "لقد نقلوا (الروس) رسائل، أجوبة على البيان (مشروع المعاهدة بشأن التسوية في أوكرانيا)، ومجموعاتنا تعمل عليها".

في وقت سابق، قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن موسكو سلمت كييف مسودة وثيقة بصيغة واضحة، والآن الكرة في ملعب كييف.

المصدر: وكالات