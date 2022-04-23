تشاووش أوغلو: واشنطن تريد تسوية قضية صواريخ "إس-400" التركية روسية الصنع

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن واشنطن تريد تسوية الخلاف مع أنقرة على خلفية حيازة تركيا على منظومات صواريخ "إس-400" من روسيا، وتهديد هذه الصواريخ لطائرات الناتو.

وقال: "إنهم يريدون إيجاد إمكانية لحل مشكلة "إس-400"، ونحن نقول لهم دعونا نجد حلا لهذا. هذا منتج تم شراؤه بالفعل، لذلك دعونا نرى ما يمكننا القيام به بعد ذلك".

وأكد أوغلو أنه في حال كان العرض حول الحصول على نظام "باتريوت" للدفاع الجوي يرضي تركيا ويقدم الضمانات المطلوبة، يمكن أن تقبل أنقرة بهذه الأنظمة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق مسألة توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس –400" بأنها شأن داخلي لتركيا.

المصدر: RT