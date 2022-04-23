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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة لتهريب مخدرات "بالملايين" قادمة من مصر

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة لتهريب مخدرات
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" قادمة من مصر
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قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية لتهريب كمية كبيرة من المخدرات كانت قادمة من مصر.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات أحبطت علمية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية كانت قادمة إلى الداخل الإسرائيلي، بقيمة تقدر بـ4 ملايين شيكل (1.223.694 دولار أمريكي).

وأكدت الإذاعة العبرية أن قوات حرس الحدود الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وذكر جهاز المراقبة التابع للجيش الإسرائيلي أنه حدد عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة اللواء الإقليمي "باران".

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد سابقا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن قوات بلاده أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بـ2.4 مليون شيكل.

وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه إسرائيل، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.

وذكر أدرعي، آنذاك، في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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