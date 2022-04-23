"البنتاغون" يرفض التعليق على تصريحات زيلينسكي حول زيارة وزير الدفاع الأمريكي لأوكرانيا

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي أعلن في وقت سابق عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوكرانيا.

وقال أحد ممثلي الإدارة العسكرية الأمريكية: "ليس لدي ما أفصح عنه".

من جهته، أعلن زيلينسكي في وقت سابق، أنه "خلال زيارة أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا، من المقرر مناقشة موضوع إمدادات الأسلحة".

بدوره أشار بلينكن قبل أسبوع تقريبا، إلى أن "الولايات المتحدة تدرس إرسال شحنة أسلحة إلى أوكرانيا، وأنها تتطلب التدريب".

المصدر: RT