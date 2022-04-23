وصول حاملة "هاري إس ترومان" الأمريكية إلى ميناء ترييستي الإيطالي

أعلن الأسطول السادس الأمريكي عن وصول حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" إلى ميناء مدينة ترييستي الإيطالية.

وفي الميناء نفسه ترسو الفرقاطة النرويجية "فريدجوف نانسن"، كما دخلت سفينة أخرى تابعة لمجموعة حاملة الطائرات "سان غاسينتو" ميناء مارغيرا بالقرب من البندقية في إيطاليا.

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ومطلع أبريل، أفاد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرر تمديد نشر مجموعة سفن بقيادة حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" في البحر المتوسط.

المصدر: "تاس"