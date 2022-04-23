بينيت يبحث مع غوتيريش الأزمة الأوكرانية والاجتماعات مع بوتين وزيلينسكي

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود المبذولة للتسوية في أوكرانيا، واجتماعات غوتيريش المزمعة مع الرئيسين الروسي والأوكراني.

وجاء في بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم السبت: "أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتمت مناقشة اجتماعات غوتيريش المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والجهود المبذولة للتسوية بين روسيا وأوكرانيا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أرسل يوم الأربعاء رسالتين منفصلتين إلى الرئيسين الروسي والأوكراني طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف.

المصدر: تاس