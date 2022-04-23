لجنة التحقيق الروسية تباشر التحري في فبركات أمريكية مقبلة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من وزارة الدفاع بيانات عن فبركات أمريكية جديدة محتملة لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وكتبت اللجنة على "تيليغرام": "سنطلب من وزارة الدفاع الروسية معلومات عن الاستفزازات الوشيكة الأمريكية التي ستستخدمها لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا وستدرس هذه البيانات ضمن القضايا الجنائية قيد التحقيق في جرائم النظام الأوكراني".



من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إلى أن "الولايات المتحدة تعد لفبركات لاتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية في أوكرانيا".

وقال رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، إن "الخطة الأمريكية تم تطويرها ردا على النجاحات التي حققتها قواتنا في أوكرانيا".

وأشار إلى أن "أحد سيناريوهات الاستفزازات التي يخطط الغرب لها في أوكرانيا قد يكون الاستخدام العلني لأسلحة دمار شامل في مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك" في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية عملياتها.

المصدر: "نوفوستي"