قديروف يقترح إنقاذ بايدن بـ"روبوت أو شمبانزي أو حتى زيلينسكي"

بعد محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا مصافحة الفراغ، اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على موظفي البيت الأبيض تجنيب رئيسهم الحرج وملء الفراغ الذي يحاول مصافحته.

وقال قديروف عبر تيليغرام: "حسنا، أنتم موظفو البيت الأبيض لا تستطيعون مساعدة رئيسكم؟ إذا رأيتم بايدن يرحب بالأشباح مجددا أو يحاول مصافحة الهواء، ضعوا هناك أي شيء شبيه بالبشر، روبوتا أو آلة أو حتى قردا مدربا... إنسان الغاب أو شمبانزي، كي يظن الجمهور أن هذا هو المقصود بالضبط. أو ضعوا صورة كبيرة لزيلينسكي بطوله الكامل أو أحضروا زيلينسكي نفسه وضعوه بجوار المنصة" ليصافحه بايدن.

كما أعرب قديروف عن شكوكه في أن موظفي البيت الأبيض يتعمدون إظهار بايدن في "مظهر غير لائق".

وقال: "الآن يمد يده فقط، ولكن ماذا سيحدث إذا رغب في عناق ودي؟ ماذا لو تخيل راعي البقر أنه في روديو ويجب أن يظل على ظهر الثور؟".

وقام بايدن مجددا في ختام خطاب ألقاه في مدينة سياتل، بمد يده لمصافحة الهواء، وذلك بعد حادثة مماثلة وقعت قبل أسبوع، قام فيها بايدن بعد خطاب في ولاية نورث كارولينا، بإدارة ظهره للجمهور ومد يده للمصافحة، رغم عدم وجود أحد بالقرب من الرئيس الأمريكي.

المصدر: تيليغرام