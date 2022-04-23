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تشاووش أوغلو يعلق على موقف واشنطن من صفقة مقاتلات "إف 16"

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تشاووش أوغلو يعلق على موقف واشنطن من صفقة مقاتلات
Globallookpress
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ترى أن للإدارة الأمريكية موقفا بناء تجاه طلب أنقرة الحصول على مقاتلات "إف 16".

ونقلت صحيفة "صباح" عن الوزير قوله إن "الإدارة الأمريكية لديها بالتأكيد موقف بناء تجاه قضية إف -16".

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وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، ولكن الجيل الرابع "إف 16".

المصدر: نوفوستي

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