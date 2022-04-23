أكثر من 100 قتيل جراء انفجار في مصفاة نفطية غير شرعية في نيجيريا

أكد مسؤولون ووسائل إعلام في نيجيريا أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء انفجار في مصفاة غير شرعية لتكرير النفط في ولاية إمو جنوب البلاد.

وأكد مفوض الموارد النفطية في الولاية غودلاك أوبياه الذي زار موقع الانفجار الذي حدث في ساعات متأخرة من يوم أمس الجمعة في غابة أبايزي الواقعة في منطقة أوهاجي إيغبيما الغنية بالنفط، أنه لا يستطيع تحديد الحصيلة بالدقة حاليا، مقرا بالعثور على أكثر من 100 جثة تعرضت لحروق لا تتيح التعرف عليها.

كما أفاد موقع Today الإخباري النيجيري بأن المعلومات متوفرة عن 150 شخصا على الأقل تعرضوا لحروق بليغة جراء الحادث المأساوي.

وذكر أوبياه خلال زيارته إلى موقع الحادث أن حكومة الولاية أدرجت مالك المصفاة غير المشروعة على قائمة المطلوبين.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة تظهر جثث الضحايا المحترقة.

Today.ng + "رويترز"