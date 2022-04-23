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السلطات الروسية: قصف أوكراني يطال معبرا حدوديا في مقاطعة كورسك

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السلطات الروسية: قصف أوكراني يطال معبرا حدوديا في مقاطعة كورسك
Sputnik Sergey Averin
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الروسية أن معبرا حدوديا في مقاطعة كورسك غرب البلاد تعرض اليوم السبت للقصف من أراضي أوكرانيا.

وذكر حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت على "تيليغرام"، أن المعبر الواقع في منطقة غلوشكوفسكي الملاصقة للحدود مع أوكرانيا تعرض اليوم لقصف بقذائف الهاون.

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، لكنه تسبب في نشوب حريق في مرافق تابعة للهيئة الفدرالية المعنية بمجال الزراعة.

وتابع: "يحتفظ عسكريونا وعناصر حرس حدودنا بالسيطرة على الوضع".

المصدر: RT

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