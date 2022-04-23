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وسائل إعلام: أكثر من 100 قتيل جراء انفجار في مصفاة نفطية غير مشروعة في نيجيريا

11 جريحا في تفجير جديد استهدف حانة في نيجيريا

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11 جريحا في تفجير جديد استهدف حانة في نيجيريا
AP
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أدى هجوم جديد في شمال شرق نيجيريا إلى إصابة 11 شخصا بعد تفجير في حانة بولاية تارابا، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

وقع التفجير في حانة تقدم مشروبات كحولية مهربة في منطقة نوكاي على مشارف عاصمة الولاية جالينغو حوالى الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش الجمعة، على ما صرح المتحدث باسم الشرطة عثمان عبد الله لوكالة "فرانس برس".

وقال عبد الله: "المتفجرة المخبأة في كيس من البوليثين تركها شخص مجهول في الحانة أثناء انقطاع التيار الكهربائي" مشيرا إلى "إصابة 11 شخصا في الانفجار، هم عشرة رجال وامرأة ".

ورفض المتحدث التكهن بهوية المتورطين بالتفجير الذي جاء بعد ثلاثة أيام من هجوم دام  تبناه تنظيم "داعش".

والأربعاء تبنى التنظيم هجوما وقع الثلاثاء وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين في حانة في شرق البلاد، في ناحية تقع خارج نطاق المنطقة التقليدية لعملياتهم في شمال شرق البلاد.

وفي شمال شرق البلاد، يقاتل الجيش أيضا تمردا "جهاديا" بدأ قبل أكثر من 10 سنوات وخلف حتى الآن أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح.

المصدر: أ ف ب

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