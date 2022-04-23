تحطم مروحية شمالي إسرائيل (صورة)

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم السبت بأن طائرة إسرائيلية تحطمت شمالي البلاد، مشيرة إلى إصابة اثنين كانا على متنها.

وذكرت قناة "13" العبرية أن طائرة مروحية تحطمت بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، وأصيب اثنين كانا على متنها تم نقلهما إلى مستشفى رامبام في المدينة نفسها.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه رغم تحطم المروحية بشكل شبه كامل، فإن من كانا على متنها لم يلقيا حتفهما.

وأكدت أن المروحية تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار "روش بينا" بمدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل، بسبب عطل فني في المحرك.

Israeli reports: "Two Israeli pilots were wounded in a helicopter crash in the north of occupied Palestine."#Gazapic.twitter.com/FR7ZxdiQ2Z — Aurangzeb Khan (@aurangzeb_live) April 23, 2022

وفي 26 فبراير الماضي أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.

والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.

المصدر: "سبوتنيك"