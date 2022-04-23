وسائل إعلام: الملكة إليزابيث الثانية تظهر بصورة غير رسمية

أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا شوهدت وهي تجلس في مقعد الراكب الأمامي في سيارة "رينج روفر" بطريقة غير رسمية مرتدية النظارات الشمسية.

وكتبت مجلة "people - الناس"، أنه "تم تحديد أن الملكة كانت في طريقها إلى مقاطعة ساندرينغهام في نورفولك في شرق إنجلترا للاحتفال بعيد ميلادها الـ96"، وهو المقر الذي كان زوج الملكة الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة، يحب زيارته.. وعادة ما تحتفل العائلة المالكة بعيد الميلاد هناك.

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ96 عاما في 21 أبريل، ونشرت الروايات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية صورتين للملكة "لقطة أرشيفية لها سنتان من العمر، وصورة التقطت الشهر الماضي على أراضي قلعة وندسور تظهر الملكة مع مهورها بايبيك كاثي وبيبيك نايتينغيل".

المصدر: "سبوتنيك"