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روسيا تطالب بوقف تفكيك خمسة نصب تذكارية في لاتفيا

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روسيا تطالب بوقف تفكيك خمسة نصب تذكارية في لاتفيا
Sputnik
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أرسلت روسيا مذكرة إلى وزارة الخارجية في لاتفيا تطالبها بمنع تفكيك خمسة نصب تذكارية سوفيتية في مدينة اوغريه.

وذكرت السفارة الروسية في لاتفيا، أن سلطات هذه المدينة قررت تفكيك خمسة مواقع تذكارية سوفيتية وروسية. في الوقت نفسه، لم تتلق السفارة أي طلبات أو إخطارات بخصوص النصب التذكارية المذكورة.

وأضافت السفارة: "لقد أرسلنا مذكرة إلى وزارة خارجية لاتفيا نطالب فيها بمنع هذه التدابير من جانب سلطات مدينة اوغريه وضمان التنفيذ الصارم للمعاهدات القانونية الدولية الثنائية القائمة".

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يتوقع الجانب الروسي أن "الفكر السليم سيسود ولن تسمح السلطات الرسمية في لاتفيا بتنفيذ هذه المبادرة غير القانونية والاستفزازية"، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى مزيد من الانقسام في المجتمع اللاتفي متعدد الجنسيات وركود الحوار بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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