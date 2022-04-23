جمهورية دونيتسك تتهم القوات الأوكرانية المحاصرة في "آزوفستال" بقصف ممر إنساني في ماريوبول

اتهمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع صلب "آزوفستال" في ماريوبول بإفشال عملية إجلاء مجموعة من المدنيين من المدينة.

وأكدت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك في بيان نشرته على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام" أن الجانب الروسي، تلبية لطلب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أنشأ اليوم ممرا إنسانيا ووفر وسائل نقل لتنفيذ عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وتابعت: "تم إفشال هذه العملية السلمية من قبل القوميين الأوكرانيين الذين أطلقوا النار بواسطة مدافع هاون من داخل مساحة مصنع "آزوفستال" على المكان المحدد لجمع المواطنين قرب مركز "بورت سيتي" التجاري".

ولفت البيان إلى أن "التصرفات المهنية للعسكريين الروس العاملين على تأمين مكان جمع المواطنين أتاحت إجلاء جميع الناس من تحت القصف وتفادي سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين".

وأقر البيان بإصابة عسكري واحد جراء الحادث.

ولا يزال "آزوفستال" آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في ماريوبول التي تعرضت لأضرار هائلة جراء الأعمال القتالية التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة، ضمن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT