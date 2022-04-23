"وماذا لو وصلت ضربة الرجل بالفعل؟؟".. زاخاروفا تعلق على فيديو لماكرون وهو يلعب الملاكمة

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" على مقطع فيديو يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة قبيل يومين من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

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وأعادت زاخاروفا نشر الفيديو من قناة الصحفية الروسية المعروفا تينا كانديلاكي مع تعليقها على هذا المشهد، بالقول "كم بات الجميع حريصين على تقليد (رئيس الشيشان) رمضان قديروف.. هل خطر ببال أحد أن ماكرون يستلهم برمضان".

وأضافت زاخاروفا مازحة: "تهمني نقطة أخرى.. يا ترى ماذا لو وصلت ضربة الرجل بالفعل؟".

المصدر: RT