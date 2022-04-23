نشطاء: أعمال عنف قبلية تخلف 8 قتلى في دارفور بالسودان

أدت أعمال عنف قبلية بين عرب وغير عرب في إقليم دارفور السوداني إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم امرأة وطفل.

وقال آدم رغال، المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، إن أعمال العنف التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أسفرت عن إصابة 16 آخرين بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

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وأوضح رغال أن الاشتباكات اندلعت يوم الخميس الماضي بين مجهولين في محيط منطقة كرينك بولاية غرب دارفور.

وفي اليوم التالي، هاجمت ميليشيات معروفة باسم الجنجويد مخيما للنازحين إلى الجنوب من كرينك، وأحرقت عشرات المنازل وأجبرت أعدادا كبيرة من المواطنين على الفرار.

ويشهد إقليم دارفور السوداني نوبات من الاشتباكات الدامية بين القبائل المتناحرة في الأشهر الأخيرة حيث لا تزال البلاد غارقة في أزمة أوسع بعد الانقلاب الذي وقع العام الماضي عندما أطاح كبار الجنرالات بحكومة يقودها مدنيون.

في ديسمبر الماضي، أدت الاشتباكات القبائلية في كرينك إلى مقتل 88 شخصا. وفي الآونة الأخيرة، قتل ما لا يقل عن 45 شخصا في أعمال عنف طائفية في ولاية جنوب دارفور.

المصدر: أسوشييتيد بريس