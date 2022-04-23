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3 قتلى بهجوم مسلح على موقع لجيش باكستان

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3 قتلى بهجوم مسلح على موقع لجيش باكستان
AP Anjum Naveed
عناصر من الجيش الباكستاني
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، عن مقتل 3 من أفراده جراء هجوم من مسلحين في أفغانستان، أطلقوا نيران أسلحتهم الثقيلة عبر الحدود على موقع عسكري باكستاني.

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وفي بيان له، أوضح الجيش الباكستاني أنه "أعقبت ذلك معركة بالأسلحة النارية، حيث أطلق المسلحون النار على موقع للجيش في منطقة وزيرستان الشمالية الوعرة بباكستان، ما أسفر عن مقتل العديد".

وأضاف بيان الجيش الباكستاني: "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بمثل هذه الأنشطة في المستقبل".

المصدر: "أ ب"

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