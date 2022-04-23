 
مباشر

إضراب في مطار أمستردام وإلغاء العديد من الرحلات

مال وأعمال

إضراب في مطار أمستردام وإلغاء العديد من الرحلات
Globallookpress
إلغاء العديد من الرحلات في مطار أمستردام بسبب إضراب عمال -23-04-2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svds

تم إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت في مطار سخيبول بأمستردام، حيث أضربت مجموعة من العمال، احتجاجا على ظروف العمل والنقص الكبير بأعداد الموظفين.

تزامن الإضراب من قبل مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة (كيه إل إم)، في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان.

وقالت (كيه إل إم) في بيان لها: "الإضراب له عواقب بعيدة المدى على عملائنا وزملائنا الآخرين في هذا الوقت المزدحم"، مشيرة إلى أن الشركة تجري محادثات مع الموظفين المضربين.

من جانبه، حذر مطار سخيبول على موقعه الإلكتروني من التأخير والإلغاء ونصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن الرحلات الجوية.

المصدر: أسوشيتيد برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا