 محكمة أوسيتيا الجنوبية العليا تلغي موعد الانتخابات الرئاسية

قالت كريستينا أفلوخوفا سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، إن المحكمة العليا في هذه الجمهورية، ألغت موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أبريل.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة أنها تنتظر قرار المحكمة العليا بخصوص شكوى تطالب بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت كريستينا أفلوخوفا، أن اللجنة ستحدد في المستقبل القريب موعدا جديدا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 10 أبريل، حصل الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف على 33,5% من الأصوات، وحصل زعيم حزب "نيكاس"، آلان غاغلويف، على تأييد 36,9% من المشاركين في الانتخابات. وجاء ثالثا نائب رئيس البرلمان ألكسندر بلييف الذي حصل على 11.9% من الأصوات.

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شارك 29057 مواطنا من أوسيتيا الجنوبية في التصويت - أي 73.97٪ من الناخبين.

المصدر: نوفوستي