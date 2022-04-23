وسائل إعلام: شركة أسلحة ألمانية تطلب من شولتس الموافقة على بيع 100 مدرعة إلى كييف

أفادت وسائل إعلام بأن شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج الأسلحة طلبت من المستشار أولاف شولتس الموافقة على بيعها 100 مدرعة من طراز "ماردر" إلى الحكومة الأوكرانية.

وأكدت صحيفة "فيلت" أمس الجمعة أن الشركة التي تتخذ من مدينة "دوسلدورف" مقرا لها قدمت هذا الطلب (وهو الأول من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) إلى وزارة الاقتصاد الخميس وتمت إحالته فورا إلى مجلس الأمن الفدرالي الذي يترأسه شولتس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة في طلبها أعربت عن استعدادها لبيع تلك المدرعات إلى حكومة كييف على وجه السرعة، مع إمكانية وصول الدفعة الأولى منها إلى أوكرانيا في غضون بضعة أسابيع فقط.

ويتعين على مجلس الأمن، وفقا للصحيفة، تبني قرار خلال الأيام القليلة القادمة بشأن ما إذا كانت برلين مستعدة لتصدير أسلحة ثقيلة بشكل مباشر إلى كييف.

وكانت صحيفة "بيلد" قد كشفت أن كييف لجأت إلى "راينميتال" بطلب اقتناء مدرعات "ماردر" منها مباشرة، بعد أن رفضت وزارة الدفاع الألمانية اقتراح الشركة تسليم تلك الآليات القتالية إلى حكومة أوكرانيا فورا من ترسانة الجيش الألماني.

ويأتي ذلك على خلفية بروز خلافات داخل الأوساط السياسية والمجتمع في ألمانيا بشأن مسألة تصدير الأسلحة إلى حكومة أوكرانيا.

وتوخى شولتس منذ اندلاع النزاع الحيطة إزاء هذه المسألة الحساسة ورفض، وفقا لتقارير إعلامية، تصدير أسلحة ثقيلة إلى كييف إلا في حال تنسيق موقف أوروبي مشترك بهذا الشأن.

المصدر: "فيلت"