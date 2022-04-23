غرق قارب سياحي على متنه 30 شخصا قبالة هوكايدو اليابانية

أعلن خفر السواحل الياباني أن عناصره هرعوا إلى إنقاذ نحو 30 شخصا على متن قارب سياحي على وشك أن يغرق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وذكر خفر السواحل أنه تلقى بعد ظهر اليوم السبت بلاغا من قارب "كادزو فان" (وعلى متنه 26 راكبا بالإضافة إلى الطاقم)، بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو.

وأفادت هيئة البث اليابانية NHK بأن ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ارتدوا ستر نجاة وينتظرون رجال الإنقاذ.

وأكد خفر السواحل أن قواربه تتجه إلى موقع الحادث.

المصدر: "كيودو" + "تاس"