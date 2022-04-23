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مقتل شرطي من القوات الخاصة التركية في شمال سوريا بهجوم صاروخي

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مقتل شرطي من القوات الخاصة التركية في شمال سوريا بهجوم صاروخي
AP Lefteris Pitarakis
عناصر من الجيش التركي في سوريا
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أعلنت المديرية العامة للأمن التركي عن مقتل شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه مسلحون في منطقة عملية "درع الفرات" بشمال سوريا.

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وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للأمن التركي: "إن إرهابيي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا/ ب ي د" نفذوا هجوما صاروخيا من منطقة خاضعة لسيطرتهم، على نقطة تفتيش في بلدة مارع التابعة لمدينة اعزاز، شمالي حلب"، موضحة أن "الهجوم أسفر عن استشهاد الشرطي أيتاتش ألتونورس".

وأعربت المديرية العامة عن "تعازيها لأسرة الشرطي وقوات الأمن والشعب التركي"، كما قدم وزير الداخلية، سليمان صويلو، في تغريدة، التعازي لأسرة الشرطي.

المصدر: "الأناضول"

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