العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ59
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svc1
دخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ59 وسط استمرار الجيش الروسي في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد وتنفيذ عمليات هجومية لتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
- بوتين: كييف لا تسعى لحل مقبول عبر المفاوضات
- قوات لوغانسك تسيطر على مرتفعات استراتيجية
- RT تلتقي عائلة مغربية عايشت الحرب بماريوبول
- مصدر: بريطانيا ترسل متخصصين في التخريب إلى أوكرانيا
- زيلينسكي: أوكرانيا بدأت تتسلم الأسلحة التي طلبتها
- قديروف يعلن التحاق فرقة متطوعين إضافية من الشيشان للقتال في أوكرانيا
- وسائل الإعلام الأوكرانية تتهم مواطنا روسيّا بـ"أحداث بوتشا" وهو لم يزر أوكرانيا بحياته - فيديو
- دموع الحرب.. مواطنة من دونباس تدفن ابنها وتبكي على قبره
..................................................
ردود الفعل
- جنرال إيطالي يكشف نوايا بايدن في أوكرانيا
- بعد زيارته المرتقبة إلى موسكو.. غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل
- "فاينانشيال تايمز": تصريحات جونسون عن روسيا ستثير غضب أوكرانيا
- وزير المالية النمساوي: حظر الغاز سيضرنا أكثر من روسيا
- المدير العام للوكالة الذرية يزور تشيرنوبيل الأسبوع المقبل
- مدفيديف: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسي
- فنزويلا تدين تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا في منظمة الدول الأمريكية
- المركزي الألماني: كلفة حظر الغاز الروسي ستكون باهظة على برلين
- إعلامي أمريكي يدعو لفحص حسابات زيلينسكي المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا
- النقد الدولي: الدول الأوروبية تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي 6 أشهر فقط
- واشنطن بصدد تنظيم اجتماع دولي لبحث الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا
- التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان
- "بلومبرغ": اليابان تخشى مغادرة سوق الأعمال الروسية
- إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" التابع لـ"ألفا بنك" الروسي بسبب العقوبات