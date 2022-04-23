العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ59

دخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ59 وسط استمرار الجيش الروسي في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد وتنفيذ عمليات هجومية لتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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